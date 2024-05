Attimi di paura ieri sera intorno alle 19 nel tratto compreso fra il raccordo Salerno-Avellino e l'uscita A30 di Mercato San Severino. Un autocarro che trasportava mangimi per animali è uscito di corsia e si è ribaltato riversando gasolio sulla carreggiata.

L'intervento

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mercato San Severino con due mezzi ed un'autogru partita dalla sede centrale per mettere in sicurezza il mezzo e riportarlo correttamente sulla sede stradale. Illesi i conducente e le altre persone coinvolte. Sul posto anche il 118 e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.