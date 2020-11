Incidente a Battipaglia: due donne in ospedale, si indaga

Brutto incidente, in questa domenica, a Battipaglia, in via Buozzi, all'angolo di via Cattaneo. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate ed una si è ribaltata.

I soccorsi

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza, ma le due donne coinvolte sono state condotte in ospedale per i dovuti accertamenti. Si indaga.