Ennesimo incidente, oggi, nel salernitano: in località Spineta di Battipaglia, due auto si sono violentemente scontrate. Ferite cinque persone, tra cui un bimbo.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari che hanno condotto i feriti in ospedale. Indaga, dunque, la Polizia Municipale per far luce sul sinistro.