Notte e alba da incubo, dalla Valle dell'Irno alla Piana del Sele: 3 incidenti in poche ore, grave un giovane

Notte decisamente movimentata sulle strade del salernitano. Si è verificato, per iniziare, un grave incidente a Battipaglia, in zona Santa Lucia: per cause da accertare, un'auto si è schiantata contro un pilone di cemento. In gravi condizioni il giovane di 20 anni che era alla guida: è stato soccorso dai sanitari e condotto in ospedale ad Eboli. Ora è ricoverato in Rianimazione: si indaga. Intanto, a Capaccio, in zona Laura, una vettura si è ribaltata dopo aver urtato alcuni manufatti in cemento a bordo strada. Ferita la conducente che era rimasta anche incastrata per diversi minuti nell’abitacolo dell'auto. Sul posto, i soccorritori del 118 che l'hanno condotta in ospedale per le cure del caso.

L'altro incidente

Infine, sempre nella notte, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, all'altezza di Baronissi, per cause da accertare due auto sono rimaste coinvolte in un violento sinistro: traffico in tilt e soccorsi in campo. Si indaga.