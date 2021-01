Incidente tra auto e moto: un ferito a Battipaglia

Sul posto sono giunti i sanitari del 118: ad avere la peggio, l'uomo rimasto ferito che è stato condotto in ospedale

Brutto incidente, ieri sera, tra un'auto e una moto in via Ricasoli, zona Belvedere di Battipaglia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118: ad avere la peggio, l'uomo rimasto ferito che è stato condotto in ospedale.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.