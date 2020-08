Battipaglia, scontro tra auto e camion: ferita una donna

Una donna di circa 70 anni è rimasta ferita e trasportata all'ospedale di Battipaglia, dopo un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio, sulla Strada Statale 18. Lo scrive Zerottonove. La donna era a bordo di un'auto che si è scontrata con un camion. Stava per impegnare la careggiata di immissione ma dopo lo scontro, l'auto si è ribaltata.

I dettagli

Coinvolto anche un terzo veicolo che era parcheggiato, senza persone all'interno. La donna è in osservazione presso il nosocomio di Battipaglia. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta la Saut della Croce Verde di Battipaglia ed i vigili del fuoco per estrarre l'automobilista dall'abitacolo.