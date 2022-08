Battipaglia, incidente fra auto e moto: tre feriti

Incidente fra un'auto ed una moto sulla litoranea di Battipaglia. Ad avere la peggio i due ragazzi in sella alla moto, un 26enne ed una 25enne di Battipaglia, che hanno riportato ferite guaribili in un massimo di 40 giorni.

I rilievi

Ferito in maniera non grave anche il conducente della vettura che si è scontrata con la moto. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro.