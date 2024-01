Battipaglia, incidente stradale in via Olevano: ferita una ragazza

Incidente stradale in via Olevano a Battipaglia. Come riporta SeiTv, una ragazza avrebbe perso il controllo della sua auto schiantandosi contro una vettura parcheggiata sulla strada.

L'incidente

La ragazza è stata soccorsa dalla Croce Verde ed avrebbe riportato solo un trauma al piede. Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Eboli, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.