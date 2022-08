Battipaglia, incidente su Viale della Libertà: quattro feriti

È di quattro feriti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Viale della Libertà a Battipaglia.

La dinamica

Due auto si sono scontrate per ragioni ancora in corso di accertamento. Una delle due, si è schiantata contro un muretto di cemento posto sul bordo della carreggiata. Immediato l'arrivo sul posto degli operatori del soccorso, che hanno provveduto a trasportare i quattro feriti in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione.