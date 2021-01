Battipaglia, va a lavoro in bici e viene investito: il conducente dell'auto non lo soccorre

Dramma a Battipaglia: è stato investito da un’auto mentre si trovava a bordo della propria bicicletta lungo la SS18 un marocchino classe ’83 che si stava recando a lavoro. Soccorso dal 118, il malcapitato è stato soccorso dal 118 e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Gli accertamenti

Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro e per identificare il conducente della vettura che ha travolto il giovane e che, pare, sia andato via senza prestargli soccorso.