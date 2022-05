Incidente a Bellizzi: sbanda con l'auto, fa danni e fugge, l'ira del sindaco

Purtroppo è un continuo distrarsi. Ancora un incidente sul tratto principale. Poteva succedere una strage.

Lo ha detto il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, commentando un sinistro registrato nel pomeriggio in via Roma. "Proprio davanti ad un bar e ad una fermata del bus. - ha aggiunto il primo cittadino- Non si comprende come si sia verificato ma certamente il conducente viaggiava ad una velocità molto sostenuta. Fuggendo senza fermarsi e non tenere conto che c'è la video sorveglianza si dimostra che si aveva qualcosa da nascondere", ha concluso.