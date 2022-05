Incidente tra due auto ad Altavilla: cinque feriti, c'è anche una bambina

Dramma sfiorato, oggi pomeriggio, ad Altavilla Silentina, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento all’incrocio di Borgo Carilia. A seguito del violento impatto, una delle vetture è finita in un canale. Cinque le persone ferite, tra cui una bambina.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato due genitori e la loro piccola di Campagna e una coppia di Borgo San Cesareo negli ospedali di Battipaglia ed Eboli. Le loro condizioni di salute non sono gravi. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.