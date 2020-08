Incidente tra auto nel Vallo di Diano: tre feriti

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, tra i comuni di Buonabitacolo e Padula, dove ben tre automobili (Fiat Uno, Fiat Panda e Mercedes) si sono improvvisamente scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo. Ma, per fortuna, i tre conducenti non hanno riportato gravi ferite. Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità; sono intervenuti anche i sanitari del 118 per medicare i tre malcapitati. Le vetture sono state successivamente rimosse da un carro attrezzi.