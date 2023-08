Incidente sulla Bussentina, in galleria: 3 feriti, si indaga

Brutto incidente sulla strada statale 517 Bussentina, stamattina: per cause da accertare, si è verificato un tamponamento a catena tra 3 auto, nella galleria Montegranaro, nei pressi dello svincolo di Policastro. Tre i feriti soccorsi dai sanitari del 118.

Gli accertamenti

Sul posto, i carabinieri per i rilievi: indagini in corso, quindi, per far luce sulle cause e sulla dinamica del sinistro.