Incidente sulla Bussentina, camion si schianta contro il guardrail: due feriti

Tragedia sfiorata, questa mattina, lungo la Strada Statale 517 “Bussentina”, nei pressi dello svincolo di Caselle in Pittari, dove un camion, che trasportava strumenti musicali e con a bordo due uomini del Napoletano, si è schiantato improvvisamente contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente rimasto bloccato tra le lamiere, mentre l’altro uomo è rimasto ferito in modo non grave. Entrambi, comunque, sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.