Incidente sulla Bussentina: Sanza piange il muratore Vincenzo Zambrotta

E’ un muratore di Salerno, Vincenzo Zambrotta, 57 anni, l’uomo deceduto nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente stradale sulla Bussentina. L’uomo era alla guida della sua auto, una Opel Zafira, quando, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro una Fiat Doblò condotto da un uomo di Ascea. L’impatto è stato violentissimo e il 57enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo, mentre l’altro conducente è stato condotto all’ospedale di Sapri, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il cordoglio

Zambrotta, molto conosciuto a Sanza e nei comuni limitrofi, lascia la moglie Giovanna e i tre figli Sabino, Maria e Pasquale. Tutta la comunità di Sanza si è stretta in queste ore al dolore della famiglia. "La comunità di Sanza si stringe alle famiglie Zambrotta e Fico, già colpita dalla morte del signor Antonio, ed ieri interessate dal grave lutto per la morte improvvisa di Vincenzo che lascia tutti attoniti ed addolorati" è il messaggio di cordoglio del Comune.