Incidente sulla Bussentina, auto sbanda e si ribalta: giovane positivo all'alcoltest

Paura, la scorsa notte, sulla Bussentina, dove un’automobile (Fiat 500), guidata da un ragazzo del posto, si è improvvisamente ribaltata per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto il malcapitato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Al termine dei controlli, il giovane è risultato positivo all’alcoltest. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.