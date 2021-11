Incidente sulla Bussentina, camion sbanda e finisce strada: salvato l'autista

Momenti di paura, questa mattina, lungo la Bussentina, dove un camion è uscito improvvisamente dalla carreggiata dopo aver sfondato il guard rail di un viadotto. La cabina e la motrice dell’autoarticolato sono finite nella vegetazione sottostante, mentre il cassone è rimasto in bilico.

I soccorsi

L’incidente si è verificato a poca distanza dallo svincolo di Torre Orsaia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo il camionista, il quale, fortunatamente, non ha riportato ferite. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri e della Polstrada.