Incidente tra moto a Nocera Superiore, c'è una seconda vittima: è un 31enne

Dopo il 17enne di Castel San Giorgio è spirato in ospedale anche un ragazzo residente sempre nell'Agro nocerino sarnese. Sul luogo del sinistro sono in corso indagini e rilievi dei carabinieri

Sale a due il numero delle vittime dell’incidente stradale tra due moto verificatosi, nella tarda serata di ieri, a Camerelle di Nocera Superiore. A causa del violento impatto, avvenuto lungo la Strada Statale 18, è deceduto sul colpo un 17enne originario di Castel San Giorgio, dove sarà proclamato il lutto cittadino.

Il dramma

Nella notte, invece, ha perso la vita il 31enne, sempre dell'Agro, che era in sella sull’altro scooter. Le sue condizioni di salute si sono aggravate nonostante l’intervento dei sanitari del 118 e il trasporto d'urgenza in ospedale. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri che stanno effettuando i rilievi di rito ed avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.