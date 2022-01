Incidente per il mezzo della Croce Rossa che trasporta i tamponi, interviene la Polizia Municipale

Incidente per il mezzo della Croce Rossa che trasportava i tamponi per lo screening dei contagi da Covid, a Camerota. I vigili urbani del comando locale hanno preso in consegna i tamponi effettuati oggi sul nostro territorio e li hanno trasportati a Sala Consilina dove sono stati consegnati all’Asl.

I rilievi

Infermieri e sanitari che erano a bordo del mezzo, sono per fortuna illesi. Il sinistro è avvenuto per cause da accertare lungo la strada che collega la frazione Marina al capoluogo.