Incidente sul Corso di Salerno: camion danneggia il chiosco di libri

Paura, questa mattina, sul Corso Vittorio Emanuele di Salerno, dove un camion, mentre stava facendo manovra per entrare in via Marano per scaricare merce per un negozio, ha danneggiato il chiosco di libri e musica presente a poca distanza. Per fortuna non risultano feriti.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi di rito.