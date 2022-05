Incidente a Capaccio: camion attraversa un sottopasso "troppo basso" e lo danneggia, coinvolta anche un'auto

Incidente a Capaccio Paestum, sotto il sottopasso ferroviario in località Cafasso: un bus turistico, infatti, di altezza maggiore a quella consentita per l'attraversamento del tunnel, è rimasto danneggiato nella parte superiore, durante il passaggio.

I danni

Coinvolta, nel sinistro, anche un'auto che procedeva in senso di marcia opposta, il cui parabrezza è stato colpito dai detriti del sottopasso in cemento caduti a seguito dell'impatto con il mezzo. Sul posto, la polizia municipale per i rilievi del caso e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Accertamenti in corso.