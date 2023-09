Incidente sull'A2, all'altezza di Contursi: camion sbanda e perde il suo carico sulla carreggiata

Incidente sull’A2 del Mediterraneo nella notte, nei pressi dello svincolo di Contursi Terme, in direzione Ofantina. Come riporta Ondanews, un camion, per cause da accertare, sarebbe sbandato perdendo il suo carico di cassette vuote che hanno invaso la carreggiata.

L'intervento

Sul posto il 118: fortunatamente solo lievi ferite per il camionista. Intervenuti l’Anas e gli agenti della Polizia Stradale di Eboli per i rilievi del caso. Si indaga.