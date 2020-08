Sicignano, si ribalta un camion che trasporta pomodori: caos sullo svincolo dell'A2

Brutto incidente, nella notte, lungo lo svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo, a Sicignano degli Alburni. Come riporta Ondanews, un tir carico di casse di pomodori, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltato.

L'intervento

Caos sulla carreggiata e, come se non bastasse, le casse sono andate a finire anche su una serie di auto in sosta nell'area sottostante al guardrail. Sul posto, la Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas per ripristinare la normale viabilità. Dopo l'intervento di pulizia, sono state recuperate anche le auto danneggiate dai cassoni.