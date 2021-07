Incidente stradale e paura sull'A3 Napoli-Salerno: un rimorchio perde il gomme

L'impatto è avvenuto in direzione Salerno, all'altezza di San Giorgio a Cremano, e ci sono persone ferite ma in modo lieve. Il traffico in direzione Sud ha subito rallentamenti. Il rimorchio ha perso il carico dopo essere stato urtato da un'auto che sopraggiungeva. Sul posto anche le ambulanze del 118