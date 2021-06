Incidente a Scafati: camion perde il carico, traffico in tilt

E' accaduto in via Sant'Antonio Abate: tanto spavento per il conducente, per fortuna illeso. La circolazione veicolare è subito inevitabili disagi

Incidente stradale e tanta paura a Scafati. Stamattina, in via Sant'Antonio Abate, un camion in transito ha perso il carico.

I dettagli

tanto spavento per il conducente, per fortuna illeso. La circolazione veicolare è subito inevitabili disagi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili urbani e i vigili del fuoco per rimuovere il carico che era finito sull'asfalto.