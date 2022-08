Incidente nell'avellinese: coinvolto anche un autotrasportatore del salernitano

In azione, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia: poco prima delle 15 di oggi, i caschi rossi si sono recati sulla SS 7, Ofantina, in località Scalo di Calitri, per un incidente stradale che ha visto coinvoli una bisarca che trasportava sette vetture nuove, ed un autotreno con due cassoni adibiti al trasporto di materiale ferroso da riciclare.

Nel violento impatto, i conducenti dei due pesanti automezzi sono rimasti feriti: uno è originario di Cariati in provincia di Cosenza 38enne, e l'altro di Giffoni Valle Piana, 50enne. I malcapitati sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso gli ospedali di Sant'Angelo Dei Lombardi e di Mefi. La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.