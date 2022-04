Incidente al Quadrivio di Campagna: 3 persone incastrate negli abitacoli delle auto

Brutto incidente, intorno alle 22, in località Quadrivio di Campagna. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono violentemente scontrate.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco della squadra centrale, già impegnati in un altro intervento: 3 i feriti che sono estratti dagli abitacoli delle vetture, dai caschi rossi. I malcapitati, dunque, sono stati affidati al 118. Una persona è stata condotta all'ospedale di Eboli e l'altra presso il nosocomio di Battipaglia per le cure del caso. Accertamenti in corso.