Incidente tra due camion sull'A2 del Mediterraneo, a Campagna: un ferito

Brutto incidente, stamattina, lungo l’A2 del Mediterraneo a Campagna: per cause da accertare, due tir si sono scontrati per cause da accertare. Ingenti danni ad uno dei camion coinvolti.

Uno dei conducenti è stato soccorso e condotto in ospedale. Sul posto, anche la Polizia Stradale e il personale Anas: si indaga, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.