Si schianta contro un albero per evitare un'altra auto: giovane ferito a Campagna

Momenti di paura, nella notte tra sabato e domenica, in località Quadrivio a Campagna, dove un 23enne, mentre era alla guida della sua auto (Fiat Multipla), per evitare lo scontro con un’altra vettura che usciva in retromarcia da una traversa, ha sterzato di colpo con il manubrio andando a schiantarsi contro un albero.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane all’ospedale di Eboli dov’è stato preso in cura dai medici che, dopo gli accertamenti, gli hanno diagnosticato una frattura ad un femore. Su quanto dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri, che hanno già verbalizzato che il tasso di alcol nel sangue del 24enne era di 2.5, oltre il limite consentito dalla legge.