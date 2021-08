Incidente ad Eboli, immigrato in bici investito e ucciso da un'auto

Alla guida c’era una ragazza ebolitana di 22 anni che si è fermata per telefonare al 118. Su dinamica e responsabilità indagano i carabinieri

Dramma, questa sera, lungo la Strada Provinciale 262, in località Campolongo ad Eboli, dove un’automobile (Fiat 500 X) ha investito un immigrato di 25 anni originario del Mali che era in sella ad una bici. Alla guida c’era una ragazza ebolitana di 22 anni che si è fermata per telefonare al 118.

Le indagini

Sul posto sono giunti i sanitari che hanno cercato in vano di rianimarlo. Troppo gravi le ferite riportate a seguito del violento impatto. Su dinamica e responsabilità dell’incidente sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.