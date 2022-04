Incidente tra Campora e Vallo: auto in una scarpata, famiglia in ospedale

Tensione, nella tarda serata di ieri, dove, per cause da accertare, lungo la strada che collega Vallo della Lucania e Campora, un'auto è finita fuori strada. A causa di un blocco allo sterzo, l’automobilista di una Fiat 500 che viaggiava con la sua famiglia, è sbandato e ha perso il controllo della guida, finendo in una scarpata.

I soccorsi

Marito, moglie e bimbo sono stati soccorsi e condotti all'ospedale San Luca, dove la coppia lavora, come riporta Infocilento. Dramma sfiorato.