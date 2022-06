Incidente tra auto e moto a Capaccio: centauro in ospedale

Brutto incidente, nella notte appena trascorsa, in via Magna Graecia, a Capaccio Paestum: per cause da accertare, una moto si è scontrata con un'auto. Ad avere la peggio, il centauro: sul posto, sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Gli accertamenti

Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale, a Vallo, per le cure del caso. Indagano, quindi, i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.