Incidente a Capaccio Paestum: auto contro moto, ferito il centauro

Brutto incidente, ieri, a Capaccio Paestum, lungo la SS18, in località Cerro: per cause da accertare, un'auto ed una moto si sono violentemente scontrate. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso il centauro, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Battipaglia.

Gli accertamenti

Indagano, le forze dell'ordine, per far luce sull'ennesimo incidente registrato nella zona.