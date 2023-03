Incidente a Capaccio Paestum: grave un automobilista, si indaga

Brutto incidente, stamattina, a Capaccio Paestum, in viale della Repubblica. Per cause da accertare, un automobilista avrebbe perso il controllo della guida, finendo contro il muro che sovrasta il canale consortile.

I soccorsi

Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno immediatamente condotto in ospedale, in gravi condizioni. Fiato sospeso per le condizioni del malcapitato, mentre sono in corso gli accertamenti della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro. Ingenti i danni all'auto.