Incidente a Capaccio Paestum: scontro tra 2 auto nella notte, 3 feriti

Brutto incidente a Capaccio Paestum, lungo via Magna Graecia, nella notte: per cause da accertare, due auto, una Smart e una Mercedes, si sono violentemente scontrate. Tre i feriti condotti dai sanitari del 118 negli ospedali ‘Ruggi’ di Salerno e ‘San Luca’ di Vallo della Lucania, come riporta Stiletv.

L'intervento

In particolare, il giovane che era alla guida della Smart è ricoverato in prognosi riservata. Fiato sospeso per le sue condizioni. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi del caso.