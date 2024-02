Brutto incidente, stamattina, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Capaccio Paestum. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono scontrate: sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Municipale.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i caschi bianchi, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro che, tuttavia, non ha provocato gravi conseguenze.