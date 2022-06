Capaccio, sbanda con l'auto e finisce contro un muro: 27enne gravemente ferito

Brutto incidente, ieri pomeriggio, in località Laura di Capaccio Paestum. Un giovane straniero alla guida di un'auto, infatti, per cause da accertare, è finito contro un muro di recinzione, a bordo strada. L'auto si è ribaltata.

I soccorsi e le indagini

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il malcapitato all’ospedale “Ruggi” di Salerno. Da lì, il ragazzo è stato poi elitrasportato al policlinico di Napoli, per un intervento di ricostruzione dell’arto destro. Pare che l'automobilista sia sbandato per evitare una vettura che, procedendo in senso opposto, invadeva la sua carreggiata: indagano i carabinieri.