Incidente a Capaccio per l'assessore Iuliano, l'appello ai ragazzi: "Indossate sempre il casco"

Mi rivolgo ai ragazzi, ieri ho fatto un bruttissimo incidente con la moto e ho battuto la testa sul guard rail e ho avuto tante ferite: traumi, 3 fratture allo zigomo e punti di sutura. Ci tengo a dire che mi sono salvato per il casco: quindi, cari ragazzi indossate sempre il casco e dovete anche allacciarlo bene. Grazie a tutti voi per la vostra vicinanza.

E' questo il post divulgato sui social da Giuseppe Iuliano, assessore allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Roccadaspide nonchè presidente dell’associazione che si occupa di sicurezza stradale “Pasquale, Vincenzo e vittime della strada”. L'assessore, infatti, è stato protagonista di un brutto incidente: per evitare un cane,a Capaccio Paestum, Iuliano ha perso il controllo della guida della sua Harley Davidson, finendo fuori strada. Fortunatamente, nessuna gravissima conseguenza: l'assessore, dunque, ha inteso prendere spunto dalla sua esperienza per mettere in guardia i giovani, invitandoli ad essere prudenti alla guida.