Incidente tra auto a Capaccio-Paestum: due feriti, accertamenti in corso

Brutto incidente alle prime luci dell’alba, sulla statale 18, a Capaccio Paestum. All'altezza dello svincolo di Cafasso, infatti, per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate.

L'intervento

Danni notevoli alle vetture a causa del forte impatto: ferite due persone, di cui una in modo più grave. Sul posto, i carabinieri per i rilievi e i sanitari del 118 che hanno condotto i malcapitati in ospedale. Si indaga, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.