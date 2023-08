Incidente tra auto e scooter, a Capaccio: due feriti

Brutto incidente, stamattina, sulla statale 18, a Capaccio Paestum: per cause da accertare, uno scooter ed un’auto si sono scontrati, in località Spinazzo. Ad avere la peggio, i due centauri a bordo del mezzo a due ruote che, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati condotti in ospedale. Indagano, intanto, i carabinieri, per risalire alle cause e alla dinamica dell'incidente.

L'altro incidente

Di ieri, poi, un altro sinistro sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo di Ceraso, dove un centauro è sbandato a bordo del suo scooter, cadendo dal mezzo. Il malcapitato è stato trasportato in ospedale per sottoporsi ad un intervento: accertamenti in corso.