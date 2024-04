Due incidenti in poche ore: coinvolti auto e camion a Eboli e a Capaccio

Due incidenti nell'arco di poche ore, nel salernitano. In particolare, ad Eboli, all’incrocio tra via Unione Sovietica e la zona Borgo, si sono scontrati un furgone e due auto. Danni ingenti ai mezzi, ma, fortunatamente, nessuna grave conseguenza per i conducenti.

L'altro sinistro

Più grave, intanto, l'incidente che si è verificato lungo la statale 18, nei pressi di Capaccio Paestum, tra un tir e due auto. Feriti padre e figlio che viaggiavano in una delle vetture coinvolte: a soccorrerli, i sanitari del 118 che hanno condotto i malcapitati in ospedale. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sull'esatta dinamica e sulle cause dei sinistri.