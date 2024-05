Brutto incidente, tra Capaccio e Eboli: per cause da accertare, si sono scontrate 5 auto e un furgone sulla statale 18. Fortunatamente, nessuna gravissima conseguenza, ma solo tanto spavento e numerosi disagi per le code di automobilisti. Accertamenti in corso, dunque, per stabilire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.