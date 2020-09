Scontro tra moto e auto a Capaccio: giovane centauro in ospedale

Un centauro è rimasto ferito stamattina a Capaccio, coinvolto in un incidente stradale. Il motociclista si è scontrato con un'auto in transitlo sulla Strada Statale 18, in località Spinazzo.

I dettagli

L'uomo, un salernitano, è stato soccorso e trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Roccadaspide. Non ha riportato lesioni gravi. Nessun danno, invece, per le quattro persone che viaggiavano a bordo dell'auto, modello Alfa Romeo Mito. Si indaga sulle cause dell'incidente stradale.