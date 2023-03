Ancora un incidente a Capaccio Paestum: tre persone in fuga, si indaga

Ennesimo incidente stradale, oggi, a Capaccio Paestum: due auto, per cause da accertare, si sono violentemente scontrate lungo la provinciale 175, in località Foce Sele. Una delle due vetture si è anche ribaltata: all'interno, tre persone straniere che si sono date alla fuga.

L'intervento

Sul posto, il 118 e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Nessuna ferita, intanto, per l'uomo alla guida dell'altra vettura.