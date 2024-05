Si scontra con un'auto ma durante gli accertamenti va via: denunciata dagli agenti

Provoca un incidente stradale, poi si allontana dal luogo del sinistro. Viene denunciata. E' accaduto a Capaccio - come racconta StileTv - in località Linora, dopo lo scontro tra due automobili.

Il fatto

La donna coinvolta nel sinistro non si sarebbe fermata per verificare quanto accaduto, allontanandosi mentre la polizia municipale eseguiva i rilievi del caso. Da informazioni raccolte dagli agenti, come la testimonianza dell'altro automobilista e le immagini delle telecamere di sorveglianza, i caschi bianchi hanno poi identificato la proprietaria dell'auto, una donna di Agropoli, destinataria di una sanzione amministrativa in relazione a violazioni del Codice della Strada. Agli agenti, la donna avrebbe riferito di essere andata via perchè presa dal panico, per quanto verificatosi poco prima.