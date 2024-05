Paura a Capaccio Paestum per un incidente stradale tra un'auto e un furgone avvenuto nella tarda mattinata di oggi in Viale della Repubblica, località Laura. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra Via Quistione 1 e Via Quistione 2, vicino ai campi da calcio dell’Hotel Ariston. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Municipale. Fortunatamente, i conducenti non hanno riportato gravi ferite.