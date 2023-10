Incidente mortale a Capaccio Paestum: anziana investita e uccisa da un'auto

E' stata investita da un’auto in località Linora di Capaccio Paestum, una 77enne, oggi pomeriggio, lungo la strada provinciale 278. Per cause da accertare, la vittima, R.S. le sue iniziali, è stata travolta mentre stava attraversando la strada.

I soccorsi

Sul posto, i soccorsi del 118, ma purtroppo per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Indagano, dunque, i carabinieri per stabilire le cause e la dinamica del tremendo sinistro: è stato disposto l'esame esterno a cura del medico legale. Sotto choc le persone che viaggiavano nella vettura che ha falciato l'anziana sull'asfalto. Si indaga.