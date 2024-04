Brutto incidente, a Capaccio Paestum, lo scorso week-end, quando un minorenne ubriaco e privo di patente si è schiantato con la sua auto contro un muro. Sul posto, i carabinieri che hanno sanzionato il giovane, inspiegabilmente alla guida del veicolo: è stato disposto che il ragazzino non potrà conseguire la patente per i prossimi 3 anni. Accertamenti in corso.