Incidente mortale a Capaccio, nella notte: auto finisce in un canale e si ribalta

Dramma nella notte, a Capaccio Paestum: lungo viale della Repubblica, nei pressi dell'incrocio con via della Gueglia, intorno alla mezzanotte, per cause da accertare, un'auto è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un canale, ribaltandosi. Purtroppo, dei tre a bordo dell'auto, uno è deceduto a seguito delle ferite causate dal violento impatto. Illeso, invece, il conducente, mentre il secondo passeggero è stato condotto presso l'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le cure del caso.

Il fatto

La vittima era rimasta incastrata tra le lamiere: soccorsa dai vigili del fuoco, era stata affidata ai sanitari e condotta con l'eliambulanza all’ospedale del Mare di Napoli, in codice rosso. Purtroppo, il 46enne originario di Napoli ma residente al Nord, è deceduto nella notte. Indagano le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del tragico sinistro.